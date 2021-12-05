Культура

Результат проекта «Вышиваем Россию своими руками» представят псковичам

Презентация картины, созданной в рамках проекта «Вышиваем Россию своими руками», состоится в Центре народного творчества в Пскове 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Проект стартовал в феврале 2020 года и объединил 28 мастериц из самых разных уголков России, которые больше года вышивали разные части страны. В создании рукотворного шедевра участвовали и псковские мастерицы.

Физическую карту России разделили на 40 равных частей. Каждая рукодельница получила свою часть карты для вышивки, так и началась активная совместная работа. Мастерам давали полную творческую свобода, благодаря чему получилось колоритное панно, выполненное в различных техниках вышивки, рассказали в центре.

В единое панно вышитые лоскутки, на создание которых у рукодельниц ушел год, собирала псковичка Светлана Самарина. Вышитая карта России проедет по регионам, в которых проживают мастера, принявшие участие в изготовлении данного панно. Первым на базе своего учреждения выставку организует Псковский областной центр народного творчества.

Увидеть экспонат можно будет в выставочном зале на улице Некрасова, 10. Презентация начнется 11 декабря в 12.00.