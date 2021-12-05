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Культура

Создание Псковского симфонического оркестра было счастливым безумием — Александр Роор

09.12.2021 08:30|ПсковКомментариев: 0

Создание Псковского симфонического оркестра было счастливым безумием. Такую оценку высказал заслуженный работник культуры Росии, художественный руководитель духового оркестра Псковского детского дома «Геликон» Александр Роор в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В среду, 8 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел неформальную встречу с основателями Псковского, а ныне губернаторского симфонического оркестра: Александром Роором, Аркадием Галковским и Александром Голышевым. Мероприятие приурочено к 25-летию творческого коллектива, в нем также приняла участие председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

«Вы трое стояли у истоков создания оркестра. И я хочу вас поблагодарить, за то, что было принято такое решение. Коллектив востребован. Это говорит о том, что вы создали продукт, который региону необходим», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор акцентировал внимание, что на различных площадках коллектив является визитной карточкой Псковской области. Со стороны администрации региона ведется планомерная работа по поддержке оркестра, в том числе в вопросе обновления материально-технической базы.

В ходе мероприятия участники поделились своими воспоминаниями о становлении симфонического оркестра в Псковской области. Александр Голышев отметил, что 1996 год был сложным для сферы культуры (в стране перестали существовать 10 симфонических оркестров), и в регионе главной задачей создания коллектива стало трудоустройство музыкантов.

Александр Роор в свою очередь назвал рождение Псковского симфонического оркестра «красивой и счастливой историей». До этого, по словам заслуженного работника культуры РФ, в Псковской области были предприняты две попытки создания подобного коллектива, но все они провалились. Он также отметил, что была проведена колоссальная работа не только по набору музыкантов и обеспечению материально-технической базы, но и по привлечению в зал зрителя.

«Это было счастливое безумие!» — отметил Александр Роор.

Аркадий Галковский был первым дирижером областного симфонического оркестра. Он отметил, что первый концерт на сцене Псковского драмтеатра в рамках Всероссийского Пушкинского праздника поэзии был не идеальный с профессиональной точки зрения, но зал «кипел», потому что выступали «наши люди».

«Предпосылок к созданию оркестра не было. Здесь необходимо было лавировать, чтобы все технически и материально сложилось. Как факт — создание такого коллектива — вещь уникальная!» — подчеркнул музыкант.

Глава региона обсудил с гостями актуальные вопросы подготовки кадров, привлечения к работе молодых музыкантов, сохранения преемственности поколений в коллективе и его дальнейшего развития. Михаил Ведерников поблагодарил собеседников за живой и теплый диалог, а также дал комитету по культуре Псковской области ряд поручений, направленных, в частности, на взаимодействие губернаторского симфонического оркестра с профильными учебными учреждениями Псковской области.

Теги: #Симфонический оркестр Псковской филармонии #культура #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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