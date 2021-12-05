Культура

Резных медведей и оленей представят на выставке в Пскове

Открытие выставки резчика по дереву из Пыталово Вячеслава Веселикова «Моя резьба. Вчера, сегодня, завтра» состоится в выставочном зале Дома ремесел на улице Некрасова, 8 в Пскове сегодня, 9 декабря, в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

На выставке будет представлено 70 работ. Посетители увидят образцы уникальной маховой резьбы, которая более трехсот лет является знаком одного из знаменитых художественных промыслов России – богородской резьбы по дереву. На выставке будут медведи, косули, лоси, кузнецы, олени, цапли – все эти персонажи характерны для такой техники.

«В детстве, 40 лет назад, Вячеслав выбрал свой материал и ремесло — резьбу по дереву, затем поступил в Богородскую профессионально-техническую школу художественной резьбы по дереву и успешно окончил ее в 1992 году с присвоением 5 разряда резчика по дереву (квалификация "скульптор"). После этого была учеба в Псковском колледже строительства и экономики, затем обучение в Северо-Западной академии государственной службы и народного хозяйства при президенте Российской Федерации. Все эти годы у мастера была вторая жизнь, связанная с любимым делом, — Вячеслав продолжал в свободное от работы время заниматься резьбой и даже обучать детей», - рассказали в центре народного творчества.

На выставке мастер представляет как работы, выполненные с соблюдением всех стилистических и пластических законов богородской резьбы (начало 90-х годов), так и работы последних лет. У Вячеслава Веселикова есть давняя мечта — открыть настоящую школу резьбы, где молодежь могла бы получать знания и навыки в этом ремесле.

«По мысли Вячеслава, содержание выставки дает зрителю возможность увидеть развитие мастера-резчика от студенческих опытов через все эти годы, даже десятилетия, работы и поиска к воплощению своего авторского мира в деревянной скульптуре, панно, игрушке. Этот поиск и движение продолжается непрерывно, отражаясь в новых образах и особенностях техники», - пояснили в центре.

Выставка будет работать с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.30, а также в субботу с 11.00 до 16.00.