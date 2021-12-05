Культура

Спектакль по произведению Некрасова о провинциале из Пскова покажут горожанам

Моноспектакль «Провинциальный подьячий в Петербурге» покажут 10 декабря в Центральной городской библиотеке Пскова. Это постановка заслуженного артиста России, артиста Псковского театра драмы Сергея Попкова по одноименному произведению Николая Некрасова, 200-летие которого 10 декабря будет отмечать вся литературная Россия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Николай Некрасов

Фельетон «Провинциальный подьячий в Петербурге» Николай Некрасов написал в возрасте 19 лет, в 1840 году. Главный герой этого произведения – провинциал из Пскова, глазами которого показана блестящая и равнодушная столица со всеми чудесами цивилизации середины 19-го века.

«Подъячего зовут Феоклист Онуфрич Боб, это имя стало одним из первых литературных псевдонимов Некрасова-сатирика. Некрасов создал комический тип-маску, водевильного персонажа, в прошлом которого есть Псков, теперь презрительно отвергнутый. Псков в этом произведении стал символом глухой провинции и упоминается многократно: "Прощайте! оставляю вас. // Чувств много, мало слов! // В Кунсткамеру бегу сейчас, // А завтра еду в Псков..."», - рассказали в библиотеке.

Николай Некрасов

Известно, что Некрасов бывал на псковской земле. Вместе с Тургеневым он приезжал на охоту - в гости к критику Александру Дружинину в Гдовский уезд (ныне Плюсский район) в Марьинское и Чертово.

В библиотеке напомнили, что к столетию Некрасова в декабре 1921 года Губернаторскую улицу в Пскове назвали именем классика.

Сергей Попков

Спектакль начнется в 17.00. Вход бесплатный. Во избежание распространения коронавирусной инфекции все посетители библиотеки обязаны быть в медицинских масках, а также иметь при себе один из двух документов: документ, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия.