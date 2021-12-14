Культура

Панк всегда был вокруг: группа из «Чартовой дюжины» «Нашего радио» выступит в Пскове

Попасть в ротацию «Нашего радио» и взломать «Чартову дюжину»: сложно найти музыканта-альтернативщика, который не стремился бы к этому. У ска-панк-группы «The Papriks» все уже случилось: новоиспечённый сингл группы «Планеты» моментально набрал популярность на «Нашем», взлетев на 12 строчку хит-парада. 25 декабря коллектив выступит в Пскове с большим сольным концертом и новой программой.

Мы поговорили с гитаристом группы Александром Скрипкой о том, откуда растут корни питерского панка, к каким новым горизонтам плывут «The Papriks» и какие сюрпризы ждут псковичей на «невероятном и жутко танцевальном» сейшне.

Вселенная панк

- Михаил Горшенев говорил: «Панк для меня, как детская волшебная страна, - место, где ни у кого нет проблем, и люди круглые сутки сочиняют песни». В вашем восприятии панк - тоже некое пространство, по крайней мере, в ваших соцсетях закреплен пост с мыслью «В каждом из нас есть своя маленькая вселенная, свой микрокосмос». Как выглядит ваша вселенная, что в ней важно, к чему она стремится?

- Любое творческое направление - это своя вселенная, в которой можно жить и постоянно ее развивать. У нас точно так же: мы живем, развиваемся, каждая новая песня - это шаг вперед, каждая мысль, идея. Мы стремимся быть лучше и не стоять на месте - это главное.

- Американский музыкант Джерард Уэй рассказывал, что для него панк открыл фильм «Заводной апельсин». Как вы открыли для себя эту музыку? Почему именно панк?

- У моего поколения 90-х и 00-х уже был доступ к музыке через аудиокассеты и компакт-диски, которые были в свободной продаже, позже появился интернет. Я родился и жил в центре Санкт-Петербурга на Сенной площади в старом доме постройки 1870 года (бывший доходный дом Кривопишина). Во время НЭПа там была инфекционная больница, а до революции бордель.

Центр Петербурга 90-х был мрачным местом: ларьки, бомжи, стихийный рынок, грязища и крысы. В моем подъезде все стены были исписаны лозунгами типа Punks not Dead названиями групп Sex Pistols, Exploited. В школе тоже было соответствующие окружение. Школьную форму отменили, я помню ребят из старших классов в косухах, гриндерсах и футболках с принтами в стиле «рога и копыта». Сам тоже потом был таким. Поэтому вопрос, как я для себя открыл музыку Punk и прочую музыку, тут отпадает сам собой. Она всегда была вокруг меня.

Свободное плавание

- С чего начиналась ваша группа, и как она менялась? Что или кто влиял на ваш рост?

- Группа начиналась не с меня. Из тех людей, с которых она начиналась, остался только бас-гитарист Дмитрий Шусть. Но тут все происходило по правилам жизни: со временем коллектив формировался, ушли одни - пришли другие.

Таких циклов прошло несколько, пока к определенному времени не сформировался окончательный состав. Я имею в виду, что все люди, которые сейчас играют в группе The Papriks, уже как родственники друг другу. Даже «хуже». Это, кстати, и повлияло на наш рост.

- Какие музыкальные достижения коллектива на сегодня вы считаете главными?

- Каждый выпущенный трек, каждая завершенная запись - это достижение.

- Музыка для вас - работа или хобби?

- Музыка - это образ жизни. А работа, на которую мы ходим, чтобы заработать деньги, - вынужденное обстоятельство нашей жизни. Каждый из нас, если бы мог прокормить себя и свою семью за счет музыкальной деятельности, уволился бы со своего рабочего места и забыл его как страшный сон.

- Многие говорят о том, что панк - это про свободу и индивидуальность. Что вы вкладываете в понятие свобода?

- Молодость, отсутствие или игнорирование бытовых проблем, отрицание, финансовая независимость - это и есть свобода.

- Есть ли темы, на которые вы никогда не напишите песню?

- Писать песни можно на любые темы, которые тебя волнуют. Следовательно, я никогда не напишу песню на тему, которая меня не интересует. Все логично.

- Кого бы вы сбросили с музыкального корабля современности? Есть ли вообще такая необходимость сейчас или футуристы - это не панк?

- Я не понимаю, что такое «музыкальный корабль современности», кто и куда на нем плывет, и самое главное, сколько их там. Мы сами по себе, и гребем мы в своей лодке, маленькой такой, дырявой, с протечками и одним кривым веслом, но мы гребём - а значит, движемся. Если надо будет, я этим веслом ещё и огреть могу, да так, что мало не покажется.

Песни на «Нашем»

- Поделитесь опытом - легко ли попасть на «Наше радио» и попасть в «Чартову дюжину»?

- От нас ничего не зависит. Просто нужно записать трек и отдать его на «Наше радио», а дальше они решат, быть тебе там или нет.

- Выступали ли вы в Пскове?

- В Пскове с концертами были два раза, впечатления очень хорошие. Вообще в провинциальных городах народ очень добрый, открытый и искренний. Мы прекрасно понимаем, что для местной публики любой концерт - это событие, публика эта не избалованная и не «зажравшаяся», как, например, в Москве или Питере, а самая честная. Сколько бы людей не пришло, концерт будет точно хороший.

- Что исполните на концерте 25 декабря? Будут ли сюрпризы для слушателей?

- Исполнять будем песни, какие именно - решим по настроению перед концертом. Если выпьем, могут быть сюрпризы. Шучу. С собой привезем фирменный мерч.

- Есть ли какой-то дресс-код для зрителей?

- Дресс-код - пионерский значок на голое тело.

Беседовала Елена Никитина

PS: Концерт состоится 25 декабря в баре «Нора» по адресу: ул. Декабристов, 62 (18+).