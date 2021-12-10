Культура

Книга «Тригорское до Пушкина» стала участником Международной книжной ярмарки non/fiction№23

Книга «Тригорское до Пушкина», написанная научным сотрудником Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Сергеем Пинчуком, стала участником ежегодной Международной книжной ярмарке non/fiction№23 в московском Гостином дворе на Ильинке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото с сайта интеллектуальной издательской системы Rideró

На выставке нынешнего года были представлены 315 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из Беларуси, Германии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Литвы, Казахстана, Китая, Норвегии, Пуэрто-Рико, России, США, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. В рамках программы non/fiction№23 состоялось более четырехсот мероприятий с участием известных российских и зарубежных прозаиков, поэтов, драматургов, публицистов, иллюстраторов, переводчиков, литературных критиков, учёных и популяризаторов науки, деятелей культуры и общественных деятелей. Несмотря на ограничения, обусловленные правилами COVID-free зоны, за пять дней работы ярмарки в Гостином дворе побывали 34 325 посетителей.

Книга «Тригорское до Пушкина», уточнили в «Михайловском», участвовала в выставке в составе коллекции «Хиты non/fictio№23» от интернет-магазина Rideró: именно в интеллектуальной издательской системе Rideró исторический очерк Сергея Пинчука впервые увидел свет в октябре текущего года. Немногим позднее книгу переиздал и разместил на своем сайте для свободного чтения и скачивания Пушкинский Заповедник, напомнили в учреждении.

Как уже сообщалось ранее, настоящая работа Сергея Пинчука — итог более чем десятилетних изысканий автора, уже много лет работающего в музее-усадьбе сердечных приятелей и соседей ссыльного Пушкина. Центральный герой исторического очерка — русский дворянин, представитель старинного знатного рода Вындомских (в некоторых документах XVIII столетия — Вымдонских или даже Вымдомских). Александр Максимович — хозяин изрядного, на 89 листах описанного в межевой книге Опочецкого уезда Псковской губернии за 1784 год, владения с центром «в селе Егорьевское, Тригорское тож».

На сайте Rideró уже появились благожелательные отзывы о «Тригорском до Пушкина», многие из них — с пожеланиями «продолжения истории». Рассказывая о своих планах, благодарный исследователь поделился со своими читателями замыслами: «Может быть, это будет «Тригорское после Пушкина». А когда у автора прибавится ума побольше, он, возможно, подумает и об отдельной заветной книге «Тригорское при Пушкине». Но это самое сложное, потому что о пушкинском времени уже достаточно много сказано, в том числе большими мастерами слова».