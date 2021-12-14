Культура

Городской культурный центр Пскова отметил 60-летие

Городской культурный центр Пскова отметил 60-летие праздничным концертом сегодня, 14 декабря. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на мероприятии собрались сотрудники ГКЦ и представители творческих коллективов учреждения.

«Сегодня в Пскове знаменательное событие. Солидную дату - 60 лет со дня образования - отмечает наш Городской культурный центр! От имени главы города Пскова Елены Полонской хочу выразить искреннюю признательность коллективу учреждения. Желаю вам счастья, здоровья, вдохновения и творческих успехов на благо псковичей!» - выступил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев и вручил приветственный адрес директору ГКЦ Елене Голубевой.

Павел Волков отметил, что сегодня в привычном зале заседаний городской Думы сегодня чувствуется «особая творческая атмосфера». «Поздравляю вас с 60-летием и желаю, чтобы творческий настрой всегда сопровождал вас!» - обратился он к собравшимся.

Сотрудники ГКЦ и руководители творческих коллективов центра получили почетные грамоты главы города и главы администрации Пскова.