Культура

В пушкинском Бугрово снова открылись ремесленные мастер-классы

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с 15 декабря возобновилась работа по проекту «Народная культура». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в учреждении.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря в рамках этого проекта в Центре творческих музейных программ в деревне Бугрово приостановили проведение мастер-классов в связи со сложившейся в Пушкиногорском районе санитарно-эпидемиологической обстановкой. Сейчас это ограничение сняли.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В музее отметили, что ремесленные мастер-классы в этом зимнем сезоне следуют по обновленному расписанию. Так, по средам всех желающих учат прясть на прялке-самопряхе, мастерить несшивной мешочек-саше с пряными святогорскими травами, украшать полотно набивным рисунком, печатать лубочные картинки, ткать и плести традиционные пояса.

Также среди мастер-классов есть урок по валянию валенок из мокрой шерсти, занятие «Лоскутная мозаика» (изготовление тканевых аппликаций на основе традиций лоскутного шитья).

Подробное расписание занятий с указанием их тем по дням недели (со среды по воскресенье), времени сеансов, возрастных рекомендаций для участников и другой информацией можно найти на официальном сайте музея и на официальных страницах «Михайловского» в социальных сетях.

Все мастер-классы, подчеркнули в «Михайловском», проходят в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими предписаниями, действующими на данный момент в регионе.