Культура

От солнечных часов до часа Победы — в «Михайловском» готовят новую научно-практическую конференцию

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в конце этой недели, 19 декабря, планируют провести научно-практическую конференцию, все выступления на которой подготовлены сотрудниками учреждения, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Александра Павлова. Ворота в Михайловское (2012). Из фондов музея-заповедника.

В отличие от многих научных собраний, которые регулярно, вот уже в течение многих десятилетий, проводят в Пушкинском заповеднике (как то: чтения памяти Гейченко в феврале; Михайловские Пушкинские чтения к годовщинам приезда Пушкина в так называемую северную ссылку в августе; конференц-проект «Библиотека в усадьбе» в апреле и так далее), так называемая «внутримузейная» конференция почти исключительно ориентирована на темы, непосредственно связанные с «Михайловским». По традиции ее участники обсуждают отдельные наработки из опыта работы музея с посетителями и итоги научных исследований, которые в течение уходящего года проводили сотрудники заповедника.

Как рассказали в музее, к обсуждению в нынешнем году заявлено десять докладов и сообщений. Так, в частности, ведущий научный сотрудник «Тригорского» Константин Бурченков познакомит слушателей со вновь обнаруженными данными о солнечных часах в парке этой мемориальной усадьбы. А научный сотрудник музея-усадьбы «Михайловское» Станислав Лебедев расскажет об истории восстановления «Кухни-людской» и «Конторы управляющего имением» во второй половине XX века, опираясь на материалы научного архива заповедника.

«Чрезвычайно актуальна и тема выступления методиста по научно-просветительской деятельности музея Елены Хмелевой — "Из истории 29 гвардейской краснознаменной ордена Суворова Ельнинской дивизии, освобождавшей Пушкинский заповедник в 1944 году". Разговор об истории псковских пушкинских мест в годы Великой Отечественной и об освободителях этой земли так или иначе случается чуть ли не в каждой экскурсии, которую здесь проводят», - отметили в музее-заповеднике.

Большой блок докладов и сообщений посвящен произведениям живописи и графики из собрания музея и частных коллекций, которые были или могут быть в перспективе использованы при формировании художественных выставок. Среди них, к примеру, обзор фондовых гравюр, запечатлевших батальные сражения; он подготовлен научным сотрудником «Петровского» Александром Козминым. Или новые исследования дорожных, 1903 и 1930 годов, альбомов Николая Лансере с видами Пскова и Святогорья от старшего научного сотрудника музейного архива Татьяны Ивановой.

Листы из дорожного альбома Николая Лансере из фондов «Михайловского».

Полная программа конференции сотрудников Пушкинского заповедника уже опубликована на официальном сайте учреждения. В «Михайловском» уточнили, что проведут ее — разумеется, с неукоснительным соблюдением всех действующих на сегодня в регионе санитарно-эпидемиологических предписаний — в Научно-культурном центре музея по адресу: поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1. Слушателями чтений, по традиции, свободно могут стать все желающие, но на этот раз с оговоркой: зал президиума сможет вместить только 25 человек.

Подготовленные к конференции доклады и сообщения, как планируется, будут опубликованы в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», которое выходит в свет силами музея-заповедника в 1996 года и на сегодня насчитывает 86 книг.