Культура

Псковский театр танца «Русские узоры» отмечает 50-летие

Театр танца «Русские узоры» отмечает 50-летие со дня образования. Юбилейную дату отметят грандиозным концертом, который состоится в БКЗ филармонии 16 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова, на сцене будут показаны лучшие номера за 50 лет.

Театр танца «Русские узоры» был создан в 1971 году как областной ансамбль песни и пляски профессионального технического образования. Его основатель - заслуженный работник культуры РСФСР Владимир Максимов. Он проработал с ансамблем почти 30 лет. С 2000 года и по настоящее время «Русскими узорами» руководит Ирина Казимир.

В 2016 году коллектив перешел в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом офицеров» и начал развиваться в новом направлении, как Театр танца «Русские узоры». В этом же году ему было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».

За высокие достижения в сохранении и развитии народного художественного творчества и традиционной культуры народов России в 2020 году ансамбль получил почетное звание «Заслуженный коллектив народного творчества».

«Русские узоры» дают более 100 концертов в год не только в Псковской области, но и за ее пределами. Неоднократно выступали за рубежом: в Финляндии, Чехии, Польше, Венгрии, Румынии, Германии, Белоруссии, Эстонии, Латвии.

Ансамбль является участником многочисленных международных фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и неоднократным обладателем звания «Гран-при» и приза зрительских симпатий. Имеет самые высокие награды в международных, всероссийских, региональных и городских конкурсах.

За 50-летнюю историю через ансамбль прошли тысячи детей, подростков, девушек и юношей. Сейчас в нем занимается 41 человек от 14 до 25 лет. А в коллективе-спутнике – детском хореографическом ансамбле - 34 ребенка от 7 до 14 лет. Около 150 ребят от 3 до 8 лет занимаются в шести подготовительных группах коллектива. На сегодняшний день в репертуаре театра танца «Русские узоры» более 300 хореографических постановок.

«Русские узоры» – это брэнд Псковщины в сфере танца, подчеркнули в пресс-службе. «Исполнительская планка чрезвычайно высока: синхронность исполнения фигур, филигранность движений, эмоциональность – все мастерство исполнения представлено в разных по ритму танцах – от активных, быстрых и напористых, до плавных и лиричных. Костюмы, музыка, движения придают индивидуальность каждому номеру, поражают разнообразием. Каждое выступление театра танца "Русские узоры" дает возможность соприкоснуться с танцевальной культурой России, фольклором Псковщины, авторским стилем хореографов коллектива», - добавили в администрации.

Фотографии предоставлены пресс-службой администрации Пскова.