Культура

Цифровая выставка живописи экс-хранителя усадьбы Ганнибалов открыта в соцсетях

В рамках цифрового проекта «Художник и музей» сегодня, 16 декабря, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» представляет интернет-пользователям выставку работ Бориса Козмина — заслуженного работника культуры Российской Федерации, лауреата Госпремии РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Борис Козмин. Лунная ночь в Петровском (2005). Из фондов «Михайловского»

Как сообщили в учреждении культуры, уроженец Красноярского края, художник Борис Козмин, окончив искусствоведческий факультета Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в 1974 году, стал хранителем мемориальной усадьбы Ганнибалов в Петровском — от начала ее восстановления и открытия в 1977 году — и проработал в этой должности более тридцати лет, до 2007 года. Все это время он не оставлял занятий изобразительным искусством, и сейчас работы мастера хранятся не только в собрании Пушкинского заповедника, но и в других государственных (музейных) и частных коллекциях во многих странах мира.

Цифровая выставка, которую музей-заповедник «Михайловское» сегодня открыл на страницах своих официальных сообществ в социальных сетях, представляет ряд полотен, написанных Борисом Козминым в 1980-2000-е годы. Это виды Петровского, Михайловского, Святогорского монастыря из фондов заповедника.

Борис Козмин. Петровское. Дом-музей Ганнибалов (1983). Из фондов «Михайловского»

Напомним, что в постоянной рубрике «Художник и музей» в своих пабликах сотрудники «Михайловского» регулярно знакомят подписчиков и посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших мемориальные усадьбы Пушкинского заповедника и их окрестности.