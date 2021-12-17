Культура

Более 5 млн рублей потратили на обновление библиотеки в Дедовичском районе

Открытие модельной поселковой библиотеки, модернизированной в рамках национального проекта «Культура», состоялось в поселке Пионерный Дедовичского района 17 декабря. На обновление библиотеки потратили 5,5 млн рублей, большинство из которых - средства федерального бюджета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото здесь и далее: газета «Коммуна»

В торжественном мероприятии приняли участие председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев и другие официальные лица.

Ольга Тимофеева обратила внимание на значимые изменения как во внешнем виде учреждения, так и в его наполнении и новом подходе к работе коллектива. Она поблагодарила сотрудников за активную общественную позицию. «Люди нацелены на работу, глаза горят. Мы все это видим и ценим», — отметила она. За активное участие в работе по созданию модельной библиотеки председатель комитета вручила ведомственные региональные награды руководителю и сотрудникам учреждения.

В рамках модернизации был проведен капитальный ремонт в помещениях учреждения, которое располагается в здании районного Центра досуга. «Библиотека приобрела новый современный образ, стала очень привлекательной, благодаря тщательно продуманному дизайну, удобному зонированию пространства и цветовым решениям», - отметили сотрудники учреждения.

По нацпроекту в помещениях полностью обновили мебель: установлены современные невысокие хранилищные и выставочные стеллажи, диван и мобильные читательские столы. Появились уютные уголки для индивидуального чтения. Для комфорта посетителей в библиотеке установили кондиционер, кулер с горячей и холодной водой, рециркулятор воздуха.

Кроме того, учреждение оснащено современным компьютерным и мультимедийным оборудованием. К услугам читателей — ноутбук, планшет, телевизор, интерактивные панель и глобус, акустическая система, брошюратор, ламинатор, настольные игры. В библиотеке также появился андроидный робот-гуманоид и робототехнический набор с программным управлением. Книжный фонд учреждения пополнили пять тысяч книг для посетителей всех возрастов.

В администрации напомнили, библиотека стала седьмой модельной и второй сельской, открытой на территории Псковской области за период 2020-2021 годов. Ранее посетителей встретили обновленные учреждения в поселке Полоное Порховского района, в Пскове и в Печорском районе.

До конца года модернизация коснется также Великолукской городской библиотеки имени А. Гайдара. Кроме того, в 2022 году модельными станут Дновская, Дедовичская и Печорская центральные районные библиотеки, а также детская районная библиотека Палкинской централизованной библиотечной системы.