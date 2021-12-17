Культура

Алла Манилова открыла в Пскове заседание «Достоевский и мировая христианская культура»

Пленарное заседание «Достоевский и мировая христианская культура» проходит в Пскове сегодня, 20 декабря. Открыла мероприятие заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы заканчиваем год Достоевского и считаем, что завершать его было бы неправильно без обращения к теме религии, поисков пути к богу, что является фундаментом творчества Достоевского. И сделать это лучше всего здесь, на Псковской земле», - заметила Алла Манилова.

Выставочно-просветительское мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, началось в Псковской области 19 декабря. Так, вчера в его рамках митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил праздничную божественную литургию (в честь дня памяти святителя Николая Чудотворца) и литию по Федору Достоевскому в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Кроме того, в обители состоялось торжественное открытие выставки «Путь к вере: Достоевский, его герои и великие читатели».

«Мы открыли великолепную и очень глубокую выставку, посвященную философии Достоевского, которая стала питательной почвой для будущих поколений. Мы оставляем выставку здесь, не увозим ее в Москву, надеемся, что она будет иметь успех у многих благодарных зрителей, а молодежь увидит в ней ответы на те вопросы, над которыми они бьются, открывая книги Федора Михайловича», - отметила Алла Манилова.

Также на заседании выступят приглашенные гости - директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, художественный руководитель Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге Лев Додин и другие. Кроме того,в мероприятии принимает участие первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.