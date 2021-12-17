Культура

Предпраздничным хлопотам посвятили выходные в детской студии «Михайловского»

Студия эстетического развития детей возобновила работу в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в эти выходные после короткого карантина, связанного с внезапным ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Так, в субботу, 18 декабря, старшие студийцы (третий год обучения, школьники 8-10 лет) побывали на музейном занятии «Милые сердцу вещицы». Речь на нем шла о жизни провинциальной дворянской усадьбы в XIX столетии и, конкретно — об обычаях, связанных с домашним чаепитием, о сладостях, популярных в пушкинские времена, проч. В той части урока, которая предполагает выполнение творческого задания, ребята мастерили коробочки для конфет — бонбоньерки.

В воскресенье, 19 декабря музейщики провели еще два урока для детей. Младшие студийцы (первый год обучения) побывали на выставке «Музыкальная гостиная пушкинской поры», вспомнили, в каком порядке следуют друг за дружкой ноты в гамме, посчитали, сколько струн у выставленной в экспозиции гитары конца XVIII века, и сколько их у современного инструмента, etc., etc. В процессе подготовке к занятию его ведущая, руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяна Тимошина отыскала у жителей поселка настоящие пионерские барабан и горн, подобрала другие музыкальные инструменты. Благодаря этому дошкольники смогли устроить для себя и своих товарищей самый настоящий шумовой концерт, поиграв на гармошке, гитаре, балалайке, ложках, трещотках и маракасах.

Студийцы второго года обучения в этот же день побывали в «Мастерской Деда Мороза». Они познакомились с историей новогодних и рождественских елочных игрушек, а еще освоили технику папье-маше. К следующему воскресенью шары, которые они сделали, хорошо просохнут и дети займутся их декорированием, пояснили в музее.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Напомним, что музейная Студия эстетического развития была создана в 2017 году в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы с детьми. К настоящему времени здесь работают три группы дошкольников и младших школьников. На разных занятиях ребята создают эскизы открыток, кадры для собственных мультфильмов и диафильмов, буквицы для рукописных книг. Студийцы также знакомятся с бытом пушкинского времени и сравнивают его с бытом сегодняшним, осваивают гимнастический комплекс, который практиковали в Царскосельском лицее, и традиционные крестьянские игры, учатся вальсировать, проч., проч. К проведению уроков привлекаются сотрудники разных служб и подразделений Пушкинского Заповедника, многие из которых имеют базовое педагогическое образование.

Все занятия, — особо подчеркнули в «Михайловском», — проходят в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими предписаниями, действующими на данный момент в регионе.