Культура

Псковская область и Роскультцентр подписали соглашение о сотрудничестве

Заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией Псковской области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр поддержки молодежных творческих инициатив». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, документ сегодня, 21 декабря, подписали губернатор Михаил Ведерников и директор Роскультцентра Марина Абрамова.

«Отмечу, что это уже второе соглашение, первое мы подписали в рамках урбанистического хакатона "Города". В Пскове две креативные команды предложили свой вариант реконструкции БКЗ филармонии. Идеи классные, нам они понравились, при реконструкции здания мы их учтем, - заметил Михаил Ведерников. - А сегодня подписали соглашение, которое расширяет наши возможности для сотрудничества. У коллег хороший опыт в креативной индустрии, много проектов. Надеюсь, география нашего сотрудничества охватит не только Псков, но и другие муниципалитеты».

Соглашение позволит активизировать сотрудничество сторон в области развития креативной экономики на территории Псковской области и выстроить совместную деятельность, чтобы развивать отрасли креативного предпринимательства.