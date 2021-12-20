Культура

Кукольная выставка «Новогодняя история» открылась в Пскове

Жителей и гостей города Пскова приглашают на новогоднюю кукольную выставку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Центр народного творчества проводит выставку «Новогодняя история». Посетителей ждут нарядные праздничные куклы и мишки от Псковского кукольного дома.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Открытие состоится 21 декабря в 16.00 в Центре туризма и творческих индустрий по адресу: улица Георгиевская, 4.

«Порядка 50 работ, выполненных в различных техниках, создадут неповторимую сказочную атмосферу новогоднего праздника», - отметили организаторы.