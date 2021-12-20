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Культура

Загадки для взрослых предлагают решить псковичам в преддверии Нового года

21.12.2021 19:54|ПсковКомментариев: 0

В библиотеках Пскова начались праздничные мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке. 

Так, детская библиотека «ЛиК» запустила в своей группе «ВКонтакте» адвент-календарь и каждый день выкладывает видео с отрывками из книг издательства «Аквилегия». Кроме того, библиотека «ЛиК» разыгрывает для своих подписчиков «ВКонтакте» книгу Джоэла Росса «Туманный дайвер» с иллюстрациями Катерины Бугровой. Подведение итогов запланировано на 27 декабря.

Детская экологическая библиотека «Радуга» выложила у себя на странице «ВКонтакте» виртуальную выставку «Усатый-полосатый», посвященную символу 2022 года и книгам про тигров. Также там состоялось интерактивное мероприятие «Новогодняя Путаница» по стихотворению Корнея Чуковского на основе проектного метода Storysack. А 22 декабря в 13.20 библиотека «Радуга» совместно с учащимися Псковского политехнического колледжа проведет для своих читателей мастер-класс по изготовлению рождественского ангела-хранителя.

В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева 22 декабря состоится информационно-развлекательная программа «В гостях у Деда Мороза»: дети познакомятся с разными традициями встречи Нового года, узнают, как называют Деда Мороза разные народы, будут отгадывать новогодние загадки, а также на специальной выставке смогут выбрать себе книги для чтения на зимних каникулах. 24 декабря в 17.00 в «Роднике» выступят побывавшие в «Артеке» учащиеся детской музыкальной школы №1 имени Н. Римского-Корсакова. Они представят праздничную музыкальную программу «Новогодняя сказка в "Артеке"» и получат за это подарки от Деда Мороза из Великого Устюга. 26 декабря в 16.00 в библиотеке «Родник» будет организован мастер-класс «Волшебный шар» по изготовлению елочных игрушек.

В «Библиотеке – Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева» 23 декабря пройдет очередное заседание клуба «Встречи на Завеличье», посвященное Новому году. Участники праздничного мероприятия будут отгадывать загадки для взрослых, познакомятся с шуточным стихотворным гороскопом на 2022 год, споют частушки, поучаствуют в конкурсах «Взломщики» и «Веревочка», а также посмотрят выставку книг «Зима – время чудес».

В «Библиотеке – Центре детского чтения» на улице Розы Люксембург 21 декабря пройдет театрализованная программа с загадками, конкурсами и викторинами «Новогоднее приключение Вовки», а 24 декабря будет организован мастер-класс из цикла «ПосиДЕЛКИ» по изготовлению новогодних поделок в различных техниках.

В Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева 26 декабря в 16.00 будет дан новогодний концерт «Ходит песенка по кругу» с участием областной общественной организации «Псковские барды».

Теги: #библиотека #Новый год #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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