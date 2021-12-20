Культура

«Песня о фонарике» и «Шарманка» прозвучали на концерте в Пскове

Концерт, посвященный музыке Д. Д. Шостаковича, состоялся в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в преддверии новогодних праздников. Мероприятие было приурочено к 115 -летию со дня рождения композитора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Как рассказала ведущая концерта, преподаватель колледжа Лариса Никитина, в своих детских сочинениях Шостакович продолжил традиции альбомов для детей Р. Шумана и П. И. Чайковского.

В концерте приняли участие учащиеся детской музыкальной школы сектора практики, а также студенты и преподаватели колледжа.

Прозвучали пьесы из цикла Шостаковича «Детская тетрадь»: «Марш» в исполнении Ярослава Заливацкого (фортепиано), Льва Кричевского (валторна) и Ильи Кричевского (гобой), «Медведь» и «Заводная кукла» в исполнении преподавателя Натальи Ждановой. Этот цикл композитор написал для своей дочери Галины. Для своего сына Максима Шостакович сочинил цикл «Танцы кукол». «Танец» из этого цикла прозвучал на фортепиано в исполнении Динары Салмановой, «Шарманку» исполнил Яков Пелячик в переложении для ксилофона.

Нередко композитор, сочиняя для детей, делал легкие переложения собственной балетной и кино-музыки, заметили в колледже. Так «Полька-шарманка», исполненная Вадимом Фаниным (домра), основана на музыке из балетов, а Прелюдия для двух скрипок (Ратмир Герасимов, Юрий Абрамов, партия фортепиано Анастасия Прокофьева) опирается на музыку из кинофильма «Овод». Для преподавателя ЦМШ при Московской консерватории Е. П. Ховен, у которой занимался Максим Шостакович, композитор выполнил переложение музыкального фрагмента из фильма «Этот незабываемый 1919-й год». Так появилась «Тарантелла» для двух фортепиано, прозвучавшая в исполнении Евы Кальцановой и Ольги Янкевич.

«Необычно возникновение "Песни о фонарике", исполненной учащимися ДМШ Ярославом Заливацким (флейта) и Анастасией Заливацкой (фортепиано). Песня была написана в первые годы войны для одной из программ ансамбля песни и пляски НКВД. В те тревожные годы карманный фонарик стал своеобразным символом времени. Он помогал тем, кому приходилось пробираться ощупью затемненными улицами городов и сел, дежурить на крышах домов во время воздушных тревог», - пояснили в учреждении.

Основой цикла Шостаковича «Испанские песни» стали подлинные испанские мелодии, записанные певицей Зарой Долухановой у испанских детей, эвакуированных в СССР после разгрома испанского сопротивления. В концерте прозвучала песня из этого цикла «Прощай, Гренада» в исполнении Ивана Шахова (партия фортепиано Валерия Дунюшкина).

Программу концерта дополнили фрагменты из автобиографии Шостаковича, воспоминаний его близких и преподавателей, а также стихи Даниила Хармса, творчеством которого Шостакович интересовался в 20-е года (исполнители – студенты 1 курса специальности «Теория музыки»).

Завершился предновогодний концерт просмотром мультфильма «Сказка о глупом мышонке» - своеобразной детской оперы Шостаковича на стихи Самуила Маршака.