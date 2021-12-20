Псковский музей-заповедник опубликовал афишу работы в новогодние праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
31 декабря в музее выходной. Экскурсии для туристических групп будут проходить по предварительным заявкам.
1 января с 12:00 до 17:00 будут работать Приказная палата, Власьевская и Плоская башни.
С 2 по 9 января с 11:00 до 18:00 будут открыты для посещения: главное здание Псковского музея, Приказная палата, Двор Постникова, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (при отсутствии осадков).
Также с 2 по 9 января с 11:00 до 20:00 можно посетить Власьевскую и Плоскую башни, Варлаамовский угол (Варлаамовская и Высокая башни). С 10 января башни будут работать до 18:00.
Выходные дни:
Полную новогоднюю афишу можно изучить на сайте музея.