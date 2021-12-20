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Псковский музей-заповедник опубликовал афишу работы в новогодние праздники

23.12.2021 20:20|ПсковКомментариев: 1

Псковский музей-заповедник опубликовал афишу работы в новогодние праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

31 декабря в музее выходной. Экскурсии для туристических групп будут проходить по предварительным заявкам.

1 января с 12:00 до 17:00 будут работать Приказная палата, Власьевская и Плоская башни.

С 2 по 9 января с 11:00 до 18:00 будут открыты для посещения: главное здание Псковского музея, Приказная палата, Двор Постникова, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (при отсутствии осадков).

Также с 2 по 9 января с 11:00 до 20:00 можно посетить Власьевскую и Плоскую башни, Варлаамовский угол (Варлаамовская и Высокая башни). С 10 января башни будут работать до 18:00.

Выходные дни: 

  • 10 января – в Главном здании Псковского музея и Приказной палате;
  • 11 января – во Дворе Постникова;
  • 10 и 11 января – в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря.

Полную новогоднюю афишу можно изучить на сайте музея.

Теги: #Новый год #музей #режим работы
Источник: Псковская Лента Новостей
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