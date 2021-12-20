Культура

Псковский музей-заповедник опубликовал афишу работы в новогодние праздники

Псковский музей-заповедник опубликовал афишу работы в новогодние праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

31 декабря в музее выходной. Экскурсии для туристических групп будут проходить по предварительным заявкам.

1 января с 12:00 до 17:00 будут работать Приказная палата, Власьевская и Плоская башни.

С 2 по 9 января с 11:00 до 18:00 будут открыты для посещения: главное здание Псковского музея, Приказная палата, Двор Постникова, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (при отсутствии осадков).

Также с 2 по 9 января с 11:00 до 20:00 можно посетить Власьевскую и Плоскую башни, Варлаамовский угол (Варлаамовская и Высокая башни). С 10 января башни будут работать до 18:00.

Выходные дни:

10 января – в Главном здании Псковского музея и Приказной палате;

– в Главном здании Псковского музея и Приказной палате; 11 января – во Дворе Постникова;

– во Дворе Постникова; 10 и 11 января – в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря.

Полную новогоднюю афишу можно изучить на сайте музея.