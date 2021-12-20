Культура

Увидеть «Акварельные истории» приглашают псковичей

Выставка работ известной псковской художницы Галины Дячок открылась в областной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, д.2).

«В своих двенадцати крупноформатных работах автор рассказывает преимущественно о зиме. В это время года особенно важно взаимодействие воздушной среды и воды, которое порождает обильные снегопады или робкие мягкие осадки, прочный лед и филигранные узоры на старых окнах. И любое живое существо испытывает на себе все прелести и тяготы зимы, - сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке. - Акварельная техника, в которой работает Галина Дячок, тоже строится на гармоничных взаимоотношениях воды, воздуха и света. Только умелый мастер может привести все эти компоненты к соразмерности, за которой каждому зрителю откроется что-то свое. Так, кто-то будет обращать внимание на переливы цвета в пейзажных акварелях Дячок, кто-то на отражающийся в воде берег Псковы, а иные – на мягкость деревьев, сделанных будто бы монотипией. Главной целью своих пейзажей художница ставит не передачу реальности места, а отражение ощущений и общего впечатления от окружающей действительности. А впечатление – понятие субъективное».

Большинство представленных в экспозиции работ выполнены в 2018 – 2021 годах. Сама автор предпочитает не давать им названия, поскольку «любые слова – это навязанный вектор восприятия, а ограничение свободы мысли зрителя ее творчеству чужд»о.

Выставка будет работать до 18 января.

Галина Дячок окончила Санкт-Петербургское высшее художественно-промышленное училище им. Мухиной, факультет дизайна (1984 г.). Член Союза художников России и Псковского регионального общественного движения «ПсковАрт».