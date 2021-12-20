Культура

Студентам себежского колледжа показали концерт и рассказали о вреде наркотиков

Заключительные мероприятия молодежной акции «Наш выбор - жизнь!» прошли в районном культурном центре города Себежа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Волонтеры акции «Наш выбор – жизнь!», студенты третьего курса колледжа, обучающиеся по специальности «Социально-культурная деятельность», презентовали в фойе РКЦ выставку социального плаката по пропаганде здорового образа жизни. На выставке были представлены работы студентов специальности «Дизайн».

С приветственным словом к участникам презентации обратилась преподаватель колледжа искусств З. А. Ган. Затем волонтеры раздали учащимся девятых классов информационные листки об участниках акции.

Профилактическую беседу по теме «Проблема наркотизации молодежи. Юридическая ответственность» со студентами Себежского филиала Псковского агротехнического колледжа провела специалист-эксперт группы административной практики и противодействия наркопритонам отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации ОПО УКОН УМВД России по Псковской области Е. С. Пушкарева.

Завершилась акция концертной программой «По всей России водят хороводы…» для учащихся школ, колледжа, родителей, представителей администрации города Себежа.

В концертной программе приняли участие студенты специализации «Хореографическое творчество» (класс заслуженного работника культуры РФ И. А. Федоровой), Даниил Семенов и Анастасия Лобанова (звончатые гусли, класс преподавателя И. Г. Ивановой), обладатель премии правительства Российской Федерации «Душа России» Константин и Мария Абабковы.

Ведущие концертной программы - студенты специализации «Театральное творчество» Владислава Гущенкова и Павел Васильев (препоадватель Л. Я. Масленникова).

Также Евгения Пушкарева обратилась с приветственным словом к зрителям , поблагодарив всех участников акции за активную деятельность по пропаганде здорового образа жизни.