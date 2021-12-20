Комикс псковского студента признали одним из лучших на всероссийском конкурсе

Комикс псковского студента Андрея Русакова признали одним из лучших на всероссийском конкурсе, который провела Российская государственная библиотека для молодежи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке, работа теперь украсит электронную и бумажную версии «Литературной карты России в комиксах».
Напомним, что Андрей Русаков участвовал в оформлении книги Евгения Матвеева «Пушкин в Пскове», которую в этом году реконструировала по газетным публикациям 90-х годов и опубликовала заново отдельным изданием Централизованная библиотечная система Пскова.
Заместитель директора ЦБС Людмила Слабченко обратила внимание на талантливого юношу, когда он публично защищал дипломную работу по художественному оформлению собственных рассказов в бакалавриате Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ. Она предложила молодому человеку участвовать в библиотечных проектах. В результате Андрей Русаков стал автором иллюстраций к документальной книге известного псковского краеведа о визитах Пушкина в Псков. Подробнее об этом проекте можно прочитать на сайте.
Библиотекари показали Андрею все места в Пскове, в которых, как выяснил Евгений Матвеев, бывал Пушкин. Юноша придумал, что в его комиксе некий лирический герой будет гулять по городу, вспоминая стихотворения Пушкина. Незаметно для себя, он переместится в прошлое, где встретит возле дома губернатора самого поэта, который будет в этот момент сочинять очередное четверостишие и запнется на последней строке, подыскивая рифму. Безымянный герой комикса, уже зная наизусть это стихотворение, подскажет ему нужные слова.
У Андрея получился сюжет, похожий на тот, что разыграли герои блокбастера «Терминатор». В библиотеке отметили, что членам жюри понравилась парадоксальность этой истории, а также стилистика комикса Андрея Русакова, который в отличие от многих других участников, не стал копировать ни американскую, ни японскую манеру, а создал свой неповторимый стиль. Кроме того, молодой человек никогда до этого не рисовал комиксов, и это был его первый опыт. «Работа над ним шла непросто, критерии отбора были жесткими. В итоге Андрею пришлось переделывать свои рисунки буквально в последнюю ночь перед окончанием приема заявок», - рассказали в учреждении.
Андрей Русаков признался, что раньше недолюбливал Пушкина из-за школьной программы, но сейчас читает и перечитывает его произведения. Его любимое стихотворение «Мороз и солнце; день чудесный…».