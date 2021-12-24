Культура

Псковичей приглашают на выставку винтажной игрушки

Выставка винтажной игрушки Ольги Горячевой «Волшебный ларец» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова сегодня, 24 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

«Это первая персональная выставка мастера, который творит чудеса - делает игрушки в лучших традициях далеких времен: из клейстера и ваты. Ольга оживляет в реальном времени героев сказок, любимых мультфильмов, делает, так сказать, ремейки на популярные ватные игрушки прошедших десятилетий и даже столетий», - оценили в библиотеке.

Впервые ватная игрушка упоминается под 1774 годом. При этом традиция украшения ели к новому году идет с 1513 года, когда делать это предложил немецкий богослов Мартин, добавили в библиотеке.

В России история новогодней игрушки началась с 1700 года, когда император Петр Первый привез в страну из Европы обычай украшать елку. Закрепила этот обычай в начале XIX века супруга Николая Первого – Александра Федоровна родом из Пруссии. В Советском Союзе, после реабилитации новогодней елки в 1935 году, наладили массовый выпуск игрушек, в том числе из ваты, по доступной цене.

«Как-то, перед Новым годом, я просматривала ленту новостей, и на глаза попались Снегурочка и Дед Мороз из ваты. Вспомнила, что давным-давно, в детстве, у меня такие были, сейчас же подобные игрушки можно найти только в комиссионках. Стала смотреть, можно ли сделать такие игрушки самой и оказалось, что мастер-классов в интернете море! Так, подумала я. Проволока, вата, фольга, краски и крахмал в доме есть, нужно пробовать! Результат приятно удивил», - рассказала мастер Ольга Горячева.

Отличие ватной игрушки от других в том, что они долговечны. Такое украшение может сохраняться в семье на протяжении долгих лет и не только радовать новые поколения в качестве красивой елочной подвески на Новый год, но и стать семейной реликвией, добавили в библиотеке.

Выставку можно будет посетить до 20 января 2022 года в Центральной городской библиотеке на улице Конной, 6.