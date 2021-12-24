Культура

Самая посещаемая выставка Псковской областной библиотеки закрывается

До закрытия самой посещаемой в библиотеке выставки участников клуба стендового моделирования «Диорама» осталось 6 дней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной научной библиотеки.

Речь идет о выставке «Битва за Москву. История на ладони», пояснили в пресс-службе.

«Не упустите возможность увидеть стендовые модели-копии самолетов и автобронетехники, военно-исторические миниатюры, воспроизводящие атмосферу декабря 1941 года», - добавили в библиотеке.

Авторы работ - участники клуба стендового моделирования «Диорама»: моделисты и коллекционеры Пскова, Пыталова, а также выпускники образовательного проекта «Студия «Диорама» разных лет.

Отметим, клуб стендового моделирования «Диорама» является первичной организацией ДОСААФ Псковской области.

Выставка работает до 30 декабря.