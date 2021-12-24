Культура

Музей-заповедник «Михайловское» экспонирует иллюстрации Юрия Игнатьева к «Пиковой даме»

Работы известного отечественного иллюстратора Юрия Игнатьева к повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» представляет сегодня Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в своих официальных сообществах в соцсетях. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, эта небольшая цифровая выставка создана ко дню рождения мастера (25 декабря 1930 — 12 сентября 1992).

Ю. М. Игнатьев. Из иллюстраций к «Пиковой даме» А. С. Пушкина. Из фондов «Михайловского»

В музее рассказали, что пушкинская тема занимает особое место в творчестве художника, проиллюстрировавшего более 150 книг с произведениями отечественной и мировой литературы: стихотворения Веневитинова и Тютчева, романы Диккенса, пьесы Бомарше и Островского, рассказы Куприна и Льва Толстого, многое другое — от «Слова о полку Игореве» до детских стихов Елены Благининой. Достаточно сказать, что имя Юрия Игнатьева — в числе ста выдающихся российских художников-графиков XX века, чьи фонды хранятся в Иллюстративном кабинете ИРЛИ РАН, отметили в «Михайловском».

Самая масштабная пушкинская работа Юрия Игнатьева — без малого восемьдесят иллюстраций к роману «Евгений Онегин». Она стала и его последней работой. Изданная к 200-летию со дня рождения Пушкина, эта книга вошла в список лучших пушкинских изданий по версии оргкомитета XII Московской международной книжной ярмарки, имела большой успех на книжной ярмарке во Франкурте-на-Майне. В том же году иллюстрации из нее вошли в книгу известного китайского филолога, переводчика и художника Гао Мана (Сун Юйнаня) «Дорога в Святогорск». Музейщики «Михайловского» гордятся тем, что полное собрание иллюстраций к этому изданию — достояние Пушкинского заповедника. Эта коллекция не один раз представляла музей и, шире, российскую школу иллюстрации на выставках как в Псковской области (Пушкинские Горы, Псков, Великие Луки, Опочка, Гдов), так и за его пределами, по всей России.

Есть в фондах «Михайловского» и иллюстрации Ю. М. Игнатьева к «Пиковой даме», «Дубровскому», другим сочинениям А. С. Пушкина, а также виды пушкинского Петербурга.