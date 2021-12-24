Культура

Новогодний концерт прошел в псковской библиотеке «Родник»

Концерт «Новогодняя сказка "Артека"» учащихся Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова прошел в псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Перед читателями выступили юные музыканты, лауреаты региональных, всероссийских и международных конкурсов и премий, награжденные за свои творческие успехи путевками в «Артек». В их числе Ксения Петрова, голосом которой «Песнь любви "Артеку"» 1 сентября уходящего года пел весь «Артек», а также Елизавета Слезкина, которая успела прославиться не только как талантливая гитаристка, но и как выдающаяся фигуристка, заметили в библиотеке.

«Праздник начался с появления в зале Деда Мороза и Снегурочки, после чего всех собравшихся закружил "Вальс снежинок", а чудес стало еще больше, ведь перед зрителями предстали сразу две Василисы: Прекрасная и Премудрая (Варвара Гаврилова и Елизавета Владимирова), и две Настеньки из мульфильма "Аленький цветочек" (Ламара Арушанян и Анастасия Бодрова), которые спели дуэтом», - рассказали в библиотеке.

Ученики детской музыкальной школы №1 в этот вечер пели, играли в библиотеке на музыкальных инструментах, танцевали и читали стихи.