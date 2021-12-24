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Культура

В «Михайловском» включили новые песни в фольклорную программу к новогодним праздникам

26.12.2021 09:38|ПсковКомментариев: 0

Подготовку обновленной новогодне-рождественской фольклорной программы «...Рады мы проказам матушки-зимы!» завершают в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в общей афише предстоящих праздников эта программа занимает значимое место: «играть» пушкинские новогодье и Святки в заповеднике, в музейном комплексе в деревне Бугрово Пушкиногорского района планируют ежедневно, со 2-го по 8 января включительно, по два-три раза в день.

В музейном комплексе в деревне Бугрово. Фото из социальной сети

По традиции основу фольклорной программы составляют фрагменты из произведений «михайловского барина» и лучшие образцы местного литературного, музыкального и игрового народного наследия, воссозданные с музейной скрупулезностью. В фольклорном коллективе «Пушкинская деревня», работающем при заповеднике, рассказали, что песенный «припас» регулярно пополняется. Не станут исключением и предстоящие гуляния. Так, к праздникам музейщики реконструировали новую колядку, соединив текст, которой был записан на Псковщине в конце XIX столетия известным отечественным фольклористом Иваном Копаневичем, и напев, бытовавший в псковской деревне Опалихино. Появятся в программе и новые подблюдные песни: тексты, в свое время записанные Пушкиным, музейщики поют на мелодию, которую этнографы зафиксировали на территории нынешнего Куньинского района.

В музее добавили, что весь музыкальный материал участники «Пушкинской деревни» готовили под руководством профессора кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, кандидата искусствоведения, знатока псковского фольклора Ирины Поповой.

Напомним, что с полной афишей предстоящих новогодних и рождественских праздников в музее-заповеднике «Михайловское» (с указанием дат, времени проведения, возрастных рекомендаций и другой полезной информации) можно познакомиться на официальном сайте учреждения.

Уточнить подробности о том или ином событии, запланированном на праздничные/каникулярные дни, также можно по телефонам 8(81146) 2-23-21, 2-18-15 в рабочие дни музея, то есть, со среды до воскресенья включительно. По этим же телефонам можно сделать предварительную заявку о желании участвовать в той или иной программе. В «Михайловском» также подчеркнули, что все мероприятия в музее будут проходить в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими предписаниями, действующими на данный момент в регионе.

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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