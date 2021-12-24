Культура

«Волшебный ларец» с ватными игрушками открыли в Пскове

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) открылась выставка винтажной игрушки Ольги Горячевой «Волшебный ларец». Это первая персональная выставка мастера, на ней представлены ёлочные игрушки, созданные по старинной технологии - из клейстера и ваты, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: Центральная городская библиотека

Напомним, что первые игрушки из ваты появились в XVIII веке. Считается, что германские народы начали наряжать к Новому году ель после того, как в 1513 году немецкий богослов Мартин шел домой под Рождество, увидел на небе звезды, залюбовался и придумал украсить самодельными звездочками елку в своем доме.

В России история новогодней игрушки началась с 1700 года, когда Петр Первый из Европы обычай украшать елку. Закрепила этот обычай в начале XIX века супруга Николая Первого – Александра Федоровна родом из Пруссии. В СССР после реабилитации новогодней елки в 1935 году наладили массовый выпуск игрушек, в том числе из ваты.

«Как-то, перед Новым годом, я просматривала ленту новостей, и на глаза попались Снегурочка и Дед Мороз из ваты, - рассказала Ольга Горячева, - Вспомнила, что давным-давно, в детстве, у меня были такие же, а сейчас подобные игрушки можно найти только в комиссионках. Стала думать, а можно ли сделать такие игрушки самой и оказалось, что мастер-классов в Сети море! Так, подумала я. Проволока, вата, фольга, краски и крахмал в доме есть, нужно пробовать! Результат приятно удивил».

Отличие ватной игрушки от, например, стеклянных, заключается в том, что они долговечны. Такое украшение может сохраняться в семье на протяжении долгих лет и не только радовать новые поколения в качестве красивой елочной подвески на Новый год, но и стать семейной реликвией. В коллекции у Ольги Горячевой сказочные персонажи, герои мультфильмов, фантазийные куклы.

Выставку можно посетить в библиотеке на Конной до 20 января.