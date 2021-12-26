Культура

Стал известен режим работы музея-заповедника «Изборск» в праздничные дни

Режим работы музея-заповедника «Изборск» в новогодние праздничные дни опубликовали в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Картина: П. Д. Мельников

Музейные экспозиции, крепость, музей-усадьба народа сето, музейное кафе «Блинная» и сувенирная лавка доступны для посещения с 10.00 до 17.00, а музей истории города Печоры работает с 10.00 до 18.00.

31 декабря и 6 января музейные объекты будут открыты с 10.00 до 16.00, а 1 и 7 января - с 12.00 до 17.00.

Ежедневно гостей заповедника ждут на сборные экскурсии по Изборской крепости - в 11.00 и в 14.00. 1 и 7 января экскурсии проводятся только про предварительной заявке, которую можно сделать по телефону: 8 (81148) 96602, а также, отправив сообщение на почту: izborsk@yandex ru.

Каждый день работает новогодняя музейная мастерская, она открыта с 10.00 до 17.00.

Купить единый билет на посещение Изборской крепости и всех экспозиций можно онлайн по ссылке.