Культура

«Как это развидеть»: в Сети обсуждают клип в честь Александра Невского

Певица Машани из Новосибирска записала песню и сняла клип, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Видео, фоном в котором стали фотографии Псковского кремля, размещено на официальном канале автора-исполнителя в YouTube.

Большинству понравилась песня, но не клип. «Прекрасная песня, которая передает дух нашей истории. И к тому же как хорошо транслированы наши ценности в этой песне, современным языком и в яркой аранжировке. Как раз то, чего сейчас не хватает для связи современного поколения с отеческими истоками. Буква сухая, лекция может быть утомительной, а тут все очень ярко», - высказался в комментариях к видео зритель.

«Звучит прям бодро и свежо! Очень необычно и интересно слышать историю об Александре Невском, рассказанную таким современным языком», - поддержал его еще один пользователь Сети.

По мнению другого участника форума, лучшее в этом клипе - три танцующие девушки в русских платьях. «"Князь" снят убого, но и на том спасибо!» - добавил он.

Дале последовали комментарии такого рода: «Честно говоря, очень плохо текст на музыку ложится», «Как это развидеть? "Кукусики" и то легче заходят», «Зачем снимать треш с такими серьезными лицами?», «Песня норм. Видеоряд - треш».

«Тупой текст песни. Рифмы вообще нет. Костюмы у героев клипа ни к селу, ни к городу, Причем здесь белые и черные балахоны? Кому это вообще нравится? Псевдопатриотичская песня», - раскритиковал видео еще один зритель.

«Очень понравился взор Марии: она смотрит так строго и справедливо, по-настоящему, как из глубины веков...» - поддержал певицу другой участник обсуждения.