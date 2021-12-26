Культура

Информационный стенд «Михайловского» открыли сегодня в Пскове

Информационный стенд Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» открыли сегодня в Пскове, в офисе Туристского информационного центра Псковской области, который находится по адресу: Октябрьский проспект, 14 (вход с улицы Пушкина).

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», псковичи и гости города и региона, а также специалисты туристической отрасли смогут найти в этом «заповедном уголке» разнообразные информационные и информационно-художественные материалы, которые выпускает музей.

На стенде располагаются мини-путеводители, буклеты, афиши и каталоги новых выставок, а также анонсы других событий, образцы сувенирной продукции. Так, например, уже сейчас можно узнать о двух экспозициях, которые откроются в «Михайловском» в первые дни наступающего года и представят любителям изобразительного искусства двух очень разных псковских художников. Помимо этого, желающие могут ознакомиться с полной афишей новогодних и Рождественских праздников в музее.

Кроме того, сейчас в центре находится книга научного сотрудника мемориальной усадьбы соседей и друзей Пушкина Сергея Пинчука «Тригорское до Пушкина», которая недавно вышла в свет.