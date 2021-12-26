Культура

Секреты актеров сериала «Гарри Поттер» раскрыли в спецвыпуске к 20-летию франшизы

В этом году серии фильмов о Гарри Поттере исполнилось 20 лет. В честь этого события состоялся выход специального эпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс».

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II»

В выпуске приняли участие актеры и другие члены съемочной группы, участвовавшие в создании кинофраншизы. В преддверии этого события актриса Эмма Уотсон рассказала несколько интересных фактах о съемках фильма. В частности, она рассказала про то, в кого из актеров она была влюблена, сообщает издание «Daily Mail».

Среди фанатов «Гарри Поттера», вплоть до последней книги, долго ходили споры о том, с кем же останется Гермиона Грейнджер, роль которой исполняла Эмма Уотсон. Многие были уверены, что она должна стать парой для Гарри, поэтому не все оценили решение Роулинг.

«Впрочем, в любом фанатском сообществе существует определенная категория людей, кто придумывает самые невероятные варианты пар из персонажей. В случае с Гермионой, наиболее популярными были Драко Малфой и Северус Снейп. И вот, похоже, что в какой-то мере фанаты были правы: Гермиона действительно была влюблена в Драко. И хотя речь идет не о персонажах, а об актерах, Эмма Уотсон призналась, что была влюблена в Тома Фелтона, сыгравшего Драко Малфоя», - процитировали в издании «Тут-ньюс».