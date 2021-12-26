Культура

Бастрыкин поручил изучить доводы противников концерта Тилля Линдемана

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить доводы активистов, выступающих против проведения концерта немецкого музыканта Тилля Линдемана в Новосибирске, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилось обращение общественников из Новосибирской области, которые высказываются против выступления немецкого музыканта, которое должно состояться 26 января. Активисты просят депутатов Госдумы поддержать их и противодействовать «антикультурными явлениями». Авторы сообщают, что несколько музыкантов имеют проблемы с Законом России из-за своих скандальных песен и клипов, добавило ТАСС.

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области Бадулину А. Н. организовать проверку доводов общественников и доложить о результатах », - говорится в сообщении.