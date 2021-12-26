Культура

Елочные игрушки военных времен псковичи смогут увидеть на выставке

Жителей Псковской области пригласили на новогоднюю онлайн-экскурсию. Виртуальную программу о праздновании Нового года во время Великой Отечественной войны разместил на своем сайте Музей Победы на Поклонной горе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Интернет-экскурсия поможет пользователям окунуться в атмосферу празднования Нового года в середине ХХ века, заметили в музее. «Во время войны жители нашей страны продолжали праздновать Новый год, наряжали елки в тылу, госпиталях и на передовой. Эта традиция напоминала о мирной жизни, поддерживала надежду на скорую победу», - рассказал сотрудник Музея Победы, историк Александр Михайлов.

Зрители увидят около 60 раритетов из фондов Музея Победы, в том числе подлинные елочные игрушки и новогодние украшения конца 1930-х - 1940-х годов. Ведущий расскажет, какими игрушками украшали елку в те времена. Онлайн-посетители узнают, как изготавливали картонные игрушки и какие фигурки были наиболее популярны.

«Благодаря новогодним украшениям мы можем проследить за самыми важными вехами в истории страны. Так, в годы войны, стали выпускать фигурки не только в виде звездочек и животных, но и танков и самолетов», — отметил Александр Михайлов. В программе покажут и другие новогодние игрушки, которые хранились почти в каждой советской семье - бумажные гирлянды, фигурки из стекляруса и ваты.

«Среди раритетов — фигуры главного зимнего волшебника. Одна из них, сделанная из ваты и папье-маше в годы войны в эвакуации, была передана в дар Музею Победы в прошлом году», - рассказали в учреждении.

Интернет-пользователям также представят собрание открыток времен войны и фронтовых писем с новогодними пожеланиями. Историк расскажет о том, какие поздравительные открытки отправляли бойцам на фронт и что посылали им в качестве подарков. Онлайн-гостям покажут сохранившиеся фотографии, на которых запечатлены моменты подготовки к Новому году и самого празднования на фронте и в тылу.

Ранее государственный архив Псковской области опубликовал опись елочных игрушек, числящихся на балансе у Псковского совета профессиональных союзов в 1955 году.