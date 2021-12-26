Культура

Россияне остались недовольны финалом седьмого сезона сериала «Сваты»

Пользователи социальных сетей раскритиковали финал седьмого сезона сериала «Сваты», сообщает портал «Киноафиша».

Премьера нового сезона состоялась в конце декабря, последняя серия проекта вышла перед Новым годом. Седьмой сезон «Сватов» вызвал вопросы и с точки зрения реализации, и с точки зрения сценария.

Кадр из сериала «Сваты»

«По реализации это худший сезон. Концовка не вызвала почти никаких эмоций»; «Весь сценарий — не пойми чего, лучше бы вы не снимали, я так расстроилась»; «Этот сезон явно был лишним, лучше бы его не снимали», — прокомментировали зрители.

Напомним, съемки седьмого сезона «Сватов» завершились 20 июля 2021 года. Сюжет нового сезона строится вокруг приключений семьи Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалевых-Берковичей (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) и их выросшей внучки.