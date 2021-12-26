Культура

Творческий вечер краеведа Тамары Вересовой состоялся в Пскове

Творческий вечер прославленного псковского краеведа, журналиста и писателя Тамары Вересовой прошел 5 января в Центральной городской библиотеке Пскова в рамках программы «Имя Пскова». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ЦГБ.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

Открывая эту встречу, библиотекари напомнили, что альманах «Псковский летописец», редактором которого является Тамара Вересова, признали лучшим краеведческим изданием России. Они также назвали гостью подвижником земли псковской и добавили, что Тамара Вересова для псковских библиотекарей – коуч, потому что у нее всегда можно уточнить информацию по писателям, связанным с Псковом.

Библиотека на Конной организовала выставку изданий, подготовленных и осуществленных Тамарой Вересовой или при ее участии. По словам организаторов творческого вечера, она не только открывает псковичам новые имена писателей, которые вдохновлялись Псковом, но и обладает настолько обширными связями в современном литературном мире, что познакомила между собой исследователей наследия Леонида Зурова и тем самым объединила их усилия.

Отвечая на вопросы сотрудников библиотеки, Тамара Вересова сообщила о работе над 17 книгами, в том числе про ее встречи с Вениамином Кавериным. Она всегда записывала подробности этих встреч в своем дневнике, а также бережно хранит всю переписку с писателем – в частности, о создании в Пскове литературного музея.

Тамара Вересова рассказала, как она разыскала дом на улице Воровского, в котором жил Тынянов, и поблагодарила архитектора Сергея Михайлова, который помог ей в этом.

Вспоминая все этапы борьбы за создание в Пскове литературного музея, Тамара Вересова сказала, что каждому новому губернатору пыталась объяснить, как это важно. Она уточнила, что лично перевезла в Псков для этого музея более 600 единиц хранения, в том числе из архива Каверина, и даже нашла у потомков псковских писателей подлинную старинную псковскую мебель, которую они соглашались продать.

Тамара Вересова в очередной раз посетовала, что псковский литературный музей так и не был создан, и пообещала опубликовать документы на всех, кто этому воспрепятствовал и «присвоил» подаренное Кавериным. Например, она напомнила, что в 1988 году Каверин перечислил для литературного музея в Пскове 3 тысячи рублей («огромную по тем временам сумму»), и как в конце 90-х она добилась, чтобы псковские власти вернули наследникам Каверина эти деньги, после чего на счет его сына поступили 3 тысячи рублей – уже обесцененные реформами «копейки». Она добавила, что у псковских писателей был план отреставрировать на эти средства летнюю веранду во дворе дома № 9 на улице Воровского и тем самым «застолбить» там местечко для литературной гостиной.

Тамара Вересова также сказала, что музей «Двух капитанов» в Пскове открыли «в пику Вересовой», а ее саму за чрезмерное рвение уволили и вынудили уехать в Ригу. По ее словам, в то непростое время ее очень поддержала Тамара Шулакова.

Продолжая тему исторических зданий, Тамара Вересова заговорила о памятниках псковской старины, о коммерческой застройке исторической части Пскова. Она затронула проблему строительства дома причта возле Покровской башни и сказала, что вид на эту башню снаружи испортили девятиэтажным зданием на площади Героев-десантников, из-за чего этот памятник истории не включили в список ЮНЕСКО.

Почитатели творчества Тамары Вересовой поинтересовались у нее подробностями о новейших исследованиях биографии Леонида Зурова, расспрашивали о встречах со знаменитыми писателями, об исследователях творчества Тынянова за рубежом, а также воспользовались случаем взять у нее автограф. В этот день посетители библиотеки на Конной засыпали краеведа цветами и даже подарили ей песню.