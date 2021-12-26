Культура

«Российский писатель» отметил псковских поэтов

Главный литературный сайт Союза писателей России «Российский писатель» подвел итоги литературных публикаций за 2021 год и отметил псковских поэтов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

«По итогам рассмотрения более тысячи текстов, опубликованных на сайте в прошедшем году, названы лучшие авторы в номинациях "Поэзия", "Проза", "Драматургия", "Публицистика", "Критика", "Новое имя "РП", "Позиция", "Художественный перевод", "Классика и мы" и др. Среди лучших – два представителя Псковского регионального отделения Союза писателей России», – говорится в сообщении.

Надежда Камянчук. Фото: региональное отделение Союза писателей России

Лауреатом в номинации "Поэзия" стала поэт Надежда Камянчук за поэтическую подборку, опубликованную «Российским писателем» в июне 2021 года. А в номинации «Новое имя "РП"» лучшей стала прозаик, эссеист Вита Пшеничная за поэтическую подборку, опубликованную в сентябре.

Вита Пшеничная. Фото: региональное отделение Союза писателей России

Псковское региональное отделение Союза писателей России поздравило своих коллег и пожелало дальнейших успехов в творчестве.