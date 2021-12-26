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Культура

«Петергоф» покажет псковичам костюмы Петра I

10.01.2022 07:52|ПсковКомментариев: 0

Наряды Петра Великого смогут посмотреть жители Пскова, Великого Новгорода и Владимира. Показ будет проходит в рамках празднования 350-летия первого российского императора, пишет портал «Мойка 78».

Как сообщила генеральный директор государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, выставки планируют сделать на бутафорской основе с использованием подлинных вещей императора. Точное количество экспонатов пока не называется. Однако уточняется, что полная концепция выставки находится на стадии разработки.

Выставку предполагается показать во второй половине года по очереди в трех городах — Пскове, Великом Новгороде и Владимире. Жителям Петербурга также можно будет увидеть экспозицию на Марсовом поле — она во многом повторит экспозицию 1872 года, представленную в Петербурге к 200-летию с рождения императора.

Теги: #выставка #история
Источник: Псковская Лента Новостей
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