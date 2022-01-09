Культура

«Курбатов на каждый день»: псковских подростков приглашают к участию во всероссийском конкурсе

«Курбатов на каждый день»: псковских подростков приглашают к участию во всероссийском конкурсе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Стартовал прием творческих работ на Всероссийский конкурс-акцию декламационного мастерства «Курбатов на каждый день». К участию приглашаются все желающие в возрасте от 11 лет. Лауреаты и победители в каждой возрастной категории награждаются дипломами; каждый участник будет награжден сертификатом.

Специальные дипломы предусмотрены для самого юного и самого старшего участника Конкурса Кроме того, подписчики библиотечной группы ВКонтакте «Biblioplace - территория псковского чтения» выберут получателя приза зрительских симпатий.

Конкурс предполагает создание видеозаписей (не более 5 минут) декламации отрывков из произведений Курбатова – прозаических либо поэтических. Заявки на участие принимаются до 15 февраля. Все конкурсные работы также будут опубликованы на Youtube-канале Псковской областной библиотеки. Выбрать отрывок из произведения Курбатова для декламации можно, в частности, в кабинете Курбатова Псковской областной библиотеки.

В состав жюри вошли директор музея «Михайловское» Георгий Василевич, председатель Тюменского регионального общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Орехов, председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин и специалисты Псковской областной библиотеки.

Результаты конкурса «Курбатов на каждый день» будут объявлены 6 марта 2022 года, в годовщину смерти Валентина Яковлевича.

Положение о конкурсе и форму заявки на участие можно изучить на сайте библиотеки.