Культура

Творческая встреча с поэтом Диной Дабришюте пройдет в Пскове 18 января

Творческая встреча с поэтом, блогером Псковской Ленты Новостей и автором программы «Дневной дозор» на радио «Эхо Москвы» в Пскове Диной Дабришюте пройдет в Пскове 18 января в Псковской областной универсальной научной библиотеке, сообщили в пресс-службе учреждения.

Региональный центр чтения Псковской областной универсальной научной библиотеки приглашает всех желающих на первую встречу в рамках поэтического клуба «Зеркало».

Свои стихи прочтет поэт и чтец аудиокниг издательства «Эксмо» Дина Дабрюшюте. Дина – лауреат международного поэтического фестиваля «Словенское поле», финалист Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри», победитель и призер городского конкурса молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница» разных лет. Участник литературных смен всероссийского молодежного форума «Таврида- 2018» (мастерская детской писательницы Анастасии Орловой) и «Таврида-2019» (мастерская зав.отделом поэзии журнала «Знамя» Ольги Ермолаевой).

Дина Дабришюте имеет публикации в альманахе псковских писателей «Скобари», в сборниках «Чернильница» разных лет, в сборнике «Молодежная волна», в интернет-альманахах «Полутона», «Известь», «Моя глава». Она принимала участие во всероссийской поэтической онлайн-сессии «Символы современной поэзии», всероссийского Литфеста имени Михаила Анищенко, поэтических встреч в Государственном центре современного искусства, IV поэтического марафона «Не спи, поэт!».

«К вечным вопросам "В чем смысл жизни?" и "Что такое любовь?" можно смело добавить еще один: "Что такое литература?". Сейчас, когда границы искусства и жизни размыты, когда слово "поэзия" употребляют для описания урбанистического пейзажа за окном, рекламного слогана или случайных отношений, ответ на этот вечный вопрос существует только один. Литература - это мы», - отметила автор.

Творческая встреча состоится 18 января 18.15. Голубой зал библиотеки (улица Профсоюзная д. 2, 3 этаж). Предварительная запись на встречу по телефону: +79211137905.

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