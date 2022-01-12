Культура

В Псковской области назвали лучшие сельские учреждения культуры

В Псковской области определили победителей конкурса среди сельских учреждений культуры и назвали имена лучших работников этих организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, по направлению «Культурно-досуговая деятельность» победителями признали Лаптевский сельский клуб (структурное подразделение Опочецкого районного центра культуры) и Грибулевский сельский клуб (филиал Палкинского районного досугового объединения).

В номинации «Библиотечное дело» лучшими стали Велейская сельская библиотека (филиал №2 Пушкиногорской центральной районной библиотеки), Ущицкая сельская модельная библиотека Куньинского районного культурного центра и Махновская сельская библиотека Бежаницкого районного центра культуры. Каждой организации оказали финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей. Средства направят на модернизацию и развитие материальной базы учреждений.

Лучшими работниками сельских учреждений культуры — победителями конкурса назвали культорганизатора Лаптевского сельского клуба Светлану Федорову, культорганизатора Грибулевского сельского клуба Елену Васильеву, библиотекаря Велейской сельской библиотеки Ольгу Никитину, библиотекаря Ущицкой сельской модельной библиотеки Елену Михайлову и библиотекаря Махновской сельской библиотеки Татьяну Жилинскую. Всем работникам выплатили премию в размере 50 тысяч рублей.

В администрации отметили, что конкурсный отбор лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников проводится в рамках национального проекта «Культура».