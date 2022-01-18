Культура

Билеты на концерт группы «КняZz» можно выиграть на «Нашем Радио» в Пскове

«Наше радио» в Пскове проводит розыгрыш билетов на концерт группы «КняZz».

Концерт состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 22 января в 19.00. Андрей Князев выйдет на сцену, чтобы исполнить любимые слушателями хиты группы «КняZz» и «Король и Шут».

Генеральным информационным партнером концерта выступает «Наше Радио Псков», которое транслируется на частоте 103.0 FM.

Чтобы стать обладателем сразу двух билетов на концерт, слушайте «Наше Радио Псков», ловите в эфире ролик с номером телефона и звоните по нему. Выигрывает первый дозвонившийся.

Принять участие в розыгрыше можно каждый день до пятницы, 21 января, включительно. Всего будет разыграно 10 билетов.

Для зрителей 12+