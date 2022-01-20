Культура

Вышел седьмой том книги «Солдаты Победы» о себежских фронтовиках

Вышел в свет седьмой том историко-документальной книги «Солдаты Победы», рассказывающий о фронтовиках Себежского района. Об этом стало известно на заседании областной редакционной коллегии многотомника. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, совещание прошло сегодня, 20 января, под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

Она подчеркнула, что выход очередной книги — результат серьезной совместной работы, как на муниципальном, так и на региональном уровнях. Первый вице-губернатор поздравила всех участников редколлегии с завершением работы над томом, а также поблагодарила за поддержку Псковское областное Собрание депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Седьмой том «Солдат Победы» объединил в себе сведения более чем о тысяче фронтовиков — уроженцев Себежского района, которые смогли пройти боевой путь и вернуться домой. Среди них шесть генералов, более 200 офицеров, сотни младших командиров, рядовых бойцов, партизан и подпольщиков. Открывает повествование вступительная статья «В полк бессмертный свои вписали имена», где рассказывается о заслугах уроженцев Себежской земли в военное время, а также работе по восстановлению народного хозяйства.

Тираж издания — 900 экземпляров. Они поступят в федеральные и региональные архивы, учреждения культуры области, а также будут переданы ближайшим родственникам ветеранов войны.

Главный редактор Николай Никитенко отметил, что муниципальные редколлегии в прошлом году поработали плодотворно. Например, готовы основные материалы 8-го тома «Солдат Победы», где будут увековечены имена фронтовиков Островского района. О работе над ним в ходе заседания доложили представители муниципальной редколлегии. В обработке находятся более 900 статей, их подготовку планируется завершить к концу января. Также представители муниципалитета рассказали о сложностях работы, с которыми им пришлось столкнуться.

Работа Островской редколлегии была удостоена положительной оценки Веры Емельяновой и Николая Никитенко. Главред «Солдат Победы» подчеркнул, что специалисты оперативно включились в работу и активно справляются с возникающими сложностями.

«На следующей неделе подключим верстальщиков и корректоров по готовым материалам. В планах к середине апреля сдать том в печать. Все сроки совместно с муниципальной редколлегией постараемся выдержать», — сказал Николай Никитенко и добавил, что в этом году предполагается провести две презентации новых томов «Солдат Победы».

Напомним, многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти». В нем отразили имена уроженцев Псковской области, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Работа над изданием ведется с 2013 года.

За это время выпущено семь томов. В первые два вошли имена участников Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвятили фронтовикам Великих Лук, четвертый — ветеранам Невельского района, пятый — участникам войны из Новосокольнического района, шестой — ветеранам Дновского района.

В изданных книгах увековечили имена более 7,1 тысяч участников Великой Отечественной войны. В администрации заметили, что благодаря плотной работе с архивами удалось установить их боевые и трудовые пути, точные годы жизни, а также место погребения.