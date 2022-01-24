Культура

Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Центр талантов»

Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Центр талантов. На ветрах истории и современности - 2022», посвященном нематериальному культурному наследию Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском Доме офицеров.

Основными мероприятиями фестиваля искусств «Центр талантов. На ветрах истории и современности - 2022» станут:

8-10 апреля - Открытый региональный конкурс «Центр талантов» — 2022, посвященный нематериальному культурному наследию Псковской области (концертный зал Дома офицеров).

- Открытый региональный конкурс «Центр талантов» — 2022, посвященный нематериальному культурному наследию Псковской области (концертный зал Дома офицеров). 10 сентября - Гала-концерт в Зеленом театре «Многонациональное разноцветье».

- Гала-концерт в Зеленом театре «Многонациональное разноцветье». 4 октября - круглый стол «Разные, но не чужие – мир через культуру» (Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева., Октябрьский пр. 19А).

- круглый стол «Разные, но не чужие – мир через культуру» (Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева., Октябрьский пр. 19А). 4 ноября - концерт «Вместе мы большая сила – вместе мы страна» (концертный зал Дома офицеров).

Предысторией проекта стало проведение открытого регионального конкурса искусств «Центр талантов», посвященного 800-летию со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского. Конкурс прошел 9-10 апреля, в нем приняли участие 94 коллектива и солиста, всего - более 450 человек.

«Именно конкурс дал старт целому циклу мероприятий, объединенных идеей популяризации молодежного творчества в рамках мероприятий культурно-исторической значимости. С сегодняшнего дня начался прием заявок на апрельский конкурс "Центр талантов" — 2022, посвященный нематериальному культурному наследию Псковской области», - добавили организаторы фестиваля.

Конкурс проводится в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, и направлен на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей, на формирование патриотического сознания молодежи, активной гражданской позиции в творческой молодежной среде, а также на сохранение культурной идентичности. Каждый участник конкурса будет иметь возможность внести вклад в поддержку и развитие традиционной народной культуры.

Фестиваль искусств «Центр талантов. На ветрах истории и современности - 2022» призван популяризовать нематериальное культурное наследие Псковской области. Конкурс пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, комитета по культуре Псковской области. Также партнерами фестиваля выступают областной центр народного творчества и Дом офицеров.



Кроме того, конкурс поддерживают организации национальных диаспор: Псковская региональная культурно-просветительская общественная организация «Сакта», региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян России», Псковская областная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз молодежи».

Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте Центра талантов.

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