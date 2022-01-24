Культура

«Михайловское» приглашает к участию в марафоне «Татьяна русская душою»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех желающих принять участие в акции «Культурный марафон», приуроченной к Татьяниному дню — именинам пушкинской Татьяны Лариной, одной из самых любимых героинь русской литературы.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, марафон «Татьяна русская душою» решили провести в рамках объявленного в стране Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Для этого подписчикам и посетителям официального сообщества музея в социальной сети «ВКонтакте» предложено найти в пушкинском романе строфы, где упоминаются народные традиции, на которых была воспитана Татьяна Ларина, инсценировать или просто прочесть их под запись. Видео можно будет разместить в группе в разделе «Предложить новость» с хештегом #Татьянарусскаядушою.

Откроет марафон ролик, который сделали сами сотрудники «Михайловского». Его сюжет — посещение Татьяной Георгиевского храма на городище Ворониче. В музее напомнили, что, по ряду литературоведческих версий, портреты как центральной героини своего «Онегина», так и ряда других персонажей романа в стихах ссыльный поэт «списывал» со своих деревенских соседей и сердечных приятелей, владельцев Тригорского Осиповых и Вульфов. Храм на Ворониче был домовой церковью этой семьи; в начале нынешнего века его удалось воссоздать по сохранившимся рисункам и описаниям.

В качестве музыкального сопровождения небольшого видео его авторы выбрали фрагмент песни «А на горке против солнышка» в исполнении известной народной певицы Ольги Сергеевой. Напомним, что она родилась в деревне Перелазы на территории современного Усвятского района Псковской области.

Марафон запланирован на несколько дней — с сегодняшнего, Татьяниного дня, 25 января и до 5 февраля включительно.

В музее добавили, что еще одно видео к празднику появится в социальных сетях сегодня ближе к вечеру. В этом ролике сотрудницы «Михайловского» читают «Письмо Татьяны к Онегину» — самое знаменитое в мировой литературе объяснение в любви.