Культура

«Михайловское» приглашает на виртуальную выставку петербуржского живописца

Цифровая выставка работ известного российского живописца, заслуженного художника РФ Эдварда Выржиковского открылась в официальных сообществах в социальных сетях Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 26 января.

Эдвард Выржиковский. Святогорский монастырь (1969). Фото: собрание музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эту экспозицию подготовили в рамках цифрового проекта «Художник и музей», стартовавшего еще в начале 2020 года. За это время музейщики познакомили своих виртуальных посетителей с творчеством почти пятидесяти художников, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. Это живописцы и графики, принадлежащие к разным поколениям, работающие в разных манерах, техниках и жанрах, живущие в столицах и в провинции.

Уроженец Иркутска, Эдвард Выржиковский (1928—2008) — яркий представитель ленинградской школы живописи. По окончании средней художественной школы при Академии художеств СССР а, затем Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина он много путешествовал по России, часто бывал и в «Михайловском». «Он обошел все самые потаенные уголки пушкинской усадьбы, выбирая неожиданные ракурс», — рассказали в музее.

Работы мастера хранятся в фондах Военно-исторического музея А. В. Суворова (Санкт-Петербург), Новгородского музея-заповедника, Музея изобразительных искусств Карелии (Петрозаводск), Курской областной картинной галереи, а также во многих других государственных собраниях и в частных коллекциях, как в России, так и за рубежом: в Италии, в Китае, в Нидерландах, в США, во Франции, в Японии и других. В Псковской области полотна Выржиковского есть в «Михайловском» и в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике.