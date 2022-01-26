Культура

В Печорском районе планируют вновь открыть музей ретротехники

В деревне Тешевицы Печорского района планируют вновь открыть музей ретротехники в память о его основателе — Александре Попове, который ушел из жизни 1 января.

Фото: Александр Попов / социальная сеть «ВКонтакте»

«Уважаемые друзья! В память об Александре Илларионовиче мы стремимся, чтобы выставка ретротехники снова была открыта для всех желающих. В настоящее время двери музея, к сожалению, закрыты. Мы, родственники Александра, стремимся сохранить экспонаты, ведь это было его детище. И прилагаем все старания, чтобы открыть выставку для гостей Тешевиц уже весной», - говорится в сообщении на странице Александра Попова в социальной сети «ВКонтакте».

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Отмечается, что важнейшей задачей на сегодняшний день является сохранение экспонатов от мародерства.

«Супруга Александра пока не может постоянно находится в деревне. И ей предложили организовать охрану, чтобы не получилось так, как с выставкой Михаила Красинца в Черноусово Тульской области. Для охраны нужно установить видеонаблюдение. Большая просьба ко всем, кто не равнодушен к делу Александра, помочь с этим необходимым сейчас приобретением для музея ретротехники. Перед супругой Александра сейчас встал вопрос в 100 000 рублей за видеонаблюдение всей территории музея. У Галины Даниловны этих средств нет. Она будет очень благодарна любой помощи в решении этого вопроса. Вы можете сделать свой вклад любой суммой на карту Сбербанка, привязанной к телефону +79212163300. Это номер супруги Александра, Поповой Галины Даниловны. Любой другой помощи в решении этого вопроса будем очень благодарны!» - добавили родственники Александра Попова.