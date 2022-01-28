Культура

Строительство центра культурного развития в Пскове займет два года

Строительство центра культурного развития на улице Юности в Пскове займет два года. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 28 января.

«Будет активная стройка. Строительство рассчитано на два года. В конце прошлого года сделали привязку типового проекта. Получили заключение государственной экспертизы. Готовы уже торговаться. Будем надеяться, что все получится», - сказала гость студии.

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Ольга Тимофеева рассказала, что его еще планируется технически оснастить центр вне профильного нацпроекта «Культура». «Работы очень много», - добавила председатель комитета.

В новом объекте будет делаться упор на кружковую работу. Там предусмотрено создание концертного зала на 150 мест.