Культура

Большой концертный зал филармонии в Пскове капитально отремонтируют

Большой концертный зал областной филармонии в Пскове капитально отремонтируют. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 28 января.

«Концертный зал не только устарел по доступной среде, но и, в принципе, требует ремонта. Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области — ред.) поддержал инициативу — будем готовить проектно-сметную документацию, будем стараться выходить на нацпроект по реновации учреждений культуры. Это объективно и обоснованно. У нас единственный концертный зал, и он требует капремонта и надлежащего оснащения», - рассказала Ольга Тимофеева.

Напомним, в 1991 году филармонии в Пскове передали большой концертный зал – помещение в здании бывшего Дома политпросвещения. Он стал крупнейшей концертной площадкой в регионе. Вместимость зала – 800 человек, в то время как большинство областных филармоний может принять 400-600 слушателей. В 2019 году в БКЗ было установлено современное световое и звуковое оборудование.