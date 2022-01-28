Культура

Сценическую конструкцию планируют установить на Степановском лужке в Пскове

Сценическую конструкцию планируют установить на Степановском лужке в Пскове. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 28 января.

«Идет проектирование. Заказчик — управление капитального строительства области. Комитет по культуре будет принимать активное участие», - поделилась Ольга Тимофеева.

Гость студии добавила, что комитет подключится к рассмотрению предложений проектировщика.

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Напомним, в прошлом году был объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации для создания парка в районе Степановского лужка, в границах улиц Подвишенской, Кузбасской Дивизии и реки Великой в Пскове.